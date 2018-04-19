TÜRKLİM'in yeni başkanı İbrahim Dölen oldu

Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kabul edilen İbrahim Dölen, 2021 yılına kadar Türkiye Liman İşletmeciliği Sektörü'ne hizmet verecek.

Özel sektör liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan TÜRKLİM, 06 Nisan 2018 Cuma günü gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında yeni yönetim kurulunu seçti. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı M. Kenan Selçuk'tan devralan Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen yeni dönem TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yeni dönem TÜRKLİM Yönetim Kurulu;

Yönetim Kurulu Başkanı: İbrahim Dölen

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Özgür Soy

Üyeler; Turgay Gül, Aydın Erdemir, Cem Aysel, Recai Işıktaş, Aziz Güngör, Şaban Bülent Çakın, Arcan Fayatorbay

Vira Haber