Turkon Line, 'Canlı Destek Hizmeti' Başlattı

Son derece dinamik olan müşteri yönetimi süreçlerini “Müşteriye Özel Çözümler” hizmet modeli ile yöneten Turkon Line, müşteri beklenti ve isteklerini şeffaf, hızlı ve özenle ele almakta, özel çözümler sunmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, web sitesi üzerinden canlı destek uygulamasını başlatan Turkon Line, sektöre de bir yenilik getirmektedir. “Turkon Live” isimli bu uygulama ile kullanıcılarına ve müşterilerine daha da yakın olmayı hedeflemektedir.

Turkon Live canlı destek uygulamasıyla web sitesi üzerinden alınan çağrılar, “Canlı Destek Müşteri Yetkilileri” tarafından anlık olarak yönetilecektir. Çağrı yönetim sistemi olarak, özel bir çalışma prensibi geliştiren Turkon Line, müşterilerinin daha hızlı yanıt alabilecekleri bir platformu da hayata geçirmiş olmaktadır.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Turkon Line CEO’su O. Alkın Kalkavan, "Turkon Line olarak hizmet kalitemiz ve odağımıza aldığımız insan faktörünü dijital platformda destekleyerek yine tercih edilen marka olmayı sürdüreceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki aylarda devreye alacağımız WhatsApp uygulamasıyla da sistemi entegre edeceğiz. Başlangıç aşamasında sadece hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet verecek uygulama, ihtiyaç doğrultusunda aşamalı olarak genişletilecek ve yurt dışı ülke müdürlüklerimizin de sürece eklenmesiyle tamamlanacaktır” dedi.

Vira Haber