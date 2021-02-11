TURMEPA’nın Denizlerin Korunmasına Dikkat Çeken Farkındalık Filmleri 160 Bin Kişiye Ulaştı

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın salgın koşullarında sivil toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla oluşturduğu “Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği”ni almaya hak kazanan TURMEPA, bu destekle hazırladığı kısa filmlerle 160 bini aşkın kişiye ulaşarak denizlerin önemine dair toplumsal farkındalığın artmasını sağladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın zor zamanlardan geçtiği ve insanlığı farklı şekillerde etkilendiği 2020 yılında DenizTemiz Derneği/ TURMEPA anlamlı bir projeye imza attı. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın salgın koşullarında çalışırken sivil toplumun ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına hazırladığı “Bizi Bağlayan Şeyler Özel Desteği”ne Mavi Düşün projesiyle başvurarak programa kabul edildi. Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan 344 başvuru arasından 213 proje kriterlere uygun bulunarak onaylandı. TURMEPA programdan aldığı destekle; 4 kısa film, afiş, broşür ve sosyal medya aracılığıyla denizlerin önemi, tek kullanımlık plastiğin denizlere etkileri, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi konusunda dezavantajlı bölgelere de ulaşarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedefledi.

FARKINDALIK FİLMLERİ SOSYAL MEDYADA 160 BİNİ AŞKIN KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

TURMEPA’nın Sivil Düşün hibesiyle hazırladığı 4 ayrı kısa filmde Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi, denizler ve suyun önemi, denizlerle ilgili problemler ve bireysel sorumluluklarımıza yer verildi. TURMEPA, mavi bir gelecek için farklı yaş gruplarına yönelik hazırladığı deniz eğitimlerini Covid-19 sürecinde okullarından, arkadaşlarından ve doğadan uzak kalan çocukların temel hakları olan temiz su kaynakları ve temiz çevrede yaşama konusunda doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla online eğitim modülleri ile ülkenin dört bir yanına ulaştırdı. Bu eğitim modelinde çocuklar, yetişkinler ve özellikle kadınları kapsayan tüm hedef grupların dijital içerikler, video, afiş ve broşür çalışmaları ile bilgiye erişebilmeleri ve bu bilgilerin genele yayılması hedeflendi. Mavi Düşün projesi kapsamında hazırlanan filmler eğitim modüllerinde yerini alarak webinarlarla 2304 öğrenci ve 784 öğretmene ulaştı. Derneğin sosyal medya hesapları aracılığıyla da binlerce kişi bu farkındalık çalışmalarından yararlanma fırsatı buldu. Sosyal medyada toplam 160 bini kişi farkındalık filmlerini izledi. Farkındalık filmlerine eklenen altyazı ile yüz yüze eğitim sürecinde ulaşmakta zorlanılan işitme engelli bireylere de ulaşmak hedefleniyor.

Filmleri izlemek için lütfen tıklayınız:

Sıfır Atık Mavi

https://www.youtube.com/watch?v=amBYmGiszT0

Bireysel Sorumluluklarımız

https://www.youtube.com/watch?v=IJiw6XON61Q&t=39s

TURMEPA Kıyı Temizliği

https://www.youtube.com/watch?v=rG8i2WdfGtc

Denizlerin Önemi

https://www.youtube.com/watch?v=vKb5f-rpGoY

Vira Haber