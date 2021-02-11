5 Bin Tonluk Haixun 06 Gemisi, Tayvan Boğazı’nda Göreve Başladı

Gemi, hizmete fiilen girdiğinde Çin’in Tayvan Boğazı’ndaki en büyük deniz kurtarma devriyesi olacak. Tayvan Boğazı, Çin sularında çok yüksek kaza riski taşıyan bir bölgelerden biri olduğu için Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından dikkatle izleniyor. Yapımı bitirilen yeni gemi, söz konusu bölgede devriye görevi yaparak ülkenin karasularındaki egemenliğini ve çıkarlarını koruyacak.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Çin’in Fujian eyaletindeki “Enstitü 701” tarafından CSIC’nin Deniz Güvenlik Dairesi için tasarlanan Haixun 06 adlı gemi, 5 bin tonluk devasa bir büyüklüğe sahip. Haixun 06 toplam 128,6 metre boyunda; eni 16 metre, derinliği 7,9 metre. 20 deniz mili hız yapabilen gemi, denizde 5 bin 566 ton su hareket ettirebildiği için oldukça hızlı yol alabiliyor. Öte yandan gemi, denizde hiç takviye almadan 60 gün boyu devriye görevi yapabiliyor.

En ileri teknolojiyle donanmış bulunan gemi, CSIC’in bugüne kadarki en büyük yatırımı unvanını da taşıyor. Enstitü’nün açıklamasına göre gemi, birçok işlev çerçevesinde Tayvan Boğazı sularının regülasyonu, denizin kirlenmesinin önlenmesi, deniz kazalarına müdahale, denizde ulusal egemenliğin sürdürülmesi gibi amaçlara da hizmet edecek. Ayrıca deniz gözetim misyonları ve acil durum halleri için de kullanılacak.

Vira Haber