Denizci Öğrenciler Derneği, Genç Nesillere Işık Tutuyor

Bir ülkenin geleceği o ülkenin gençleridir, dolayısıyla gelecek nesillere de ışık tutmayı görev bilen Denizci Öğrenciler Derneği, birincisi gerçekleştirilen ve binlerce öğrencinin katkı sağladığı ‘’Denizkızı Kütüphanesi’’ açıldı.

Bugüne kadar kütüphanesi olmayan Erzincan Tercan Atatürk İlkokulu’nda eğitim öğretim gören 130 öğrenci için okulda kullanılmayan bir oda yeniden düzenlenerek bakım onarım çalışması ile boyası yapılarak, masa, sandalye ve kitap rafları temin edilip içerisinde satın alınan ve kitapseverlerin kitap bağışıyla oluşturulan kütüphane hizmete girdi.

Kütüphanede, Türk ve dünya klasikleri başta olmak üzere, hikâye ve diğer türlerden yaklaşık 2 bin kitap bulunuyor. Kütüphanede öğrencilerin derslerden kalan zamanını verimli geçirmelerine imkân sağlayan ortam oluşturulmuş oldu.

Vira Haber