TYBA, Superyacht Zirvesi'nde Türkiye'nin “Mavi Yolculuğunu” Anlattı

Superyacht Summit Türkiye, Türkiye’nin 2024’e 132 superyat üretimi ile girerken İtalya'nın ardından dünya sıralamasında ikinci sıraya yükseldiği bir dönemde düzenlendi. Superyat endüstrisinin önemli isimleri, yerli ve yabancı uzmanlar bu muazzam zirvede, Çırağan Palace Kempinski’de bir araya geldi.

Uluslararası superyat camiası içinde işbirliği ve dayanışmayı arttırmayı amaçlayan etkinlikte, Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) derneği başkanı Güneş Aysun da konuşmacılar arasındaydı.

TYBA Başkanı Güneş Aysun'un konuşmasında odak noktası, TYBA'nın rolü, Türkiye'nin uluslararası ticaret destinasyonundaki konumu ve Mavi Yolculuk serüveninin nasıl başladığına dair bir sunum oldu. Aysun, ticari yat destinasyonu olarak Türkiye'nin gelişimini ve dünya arenasındaki önemini, mavi yolculuğun Türk ticari filosunu nasıl etkilediğini dünyanın en önde gelen süperyat temsilcilerine anlattı.

Konferans sonrasında Başkan Güneş Aysun, "Üst düzey katılımcılara TYBA'yı ve faaliyetlerimizi tanıtmak, Türkiye'nin mavi yolculuk serüvenini paylaşmak ve destinasyonumuzun eşsiz güzelliklerini aktarmak oldukça faydalı oldu" şeklinde konuştu.

Superyacht Summit Türkiye’de konuşma yapan sektörün diğer öncü isimleri : Adviye Bergemann( AIDA Tours),Antonio Romano (Hot Lab), Begüm Dogulu (Begüm Yachts),Berkay Yilmaz (Bilgin Yachts), Craig Barnett (Triton Submarines),David Seal (Yachts for Sale), James Jaffa (Jaffa & Co), Jeremy Roche (Denison Yachting), Jonny Horsfield (H2 Design),Kivanç Nart (AK Yachts),Malcolm Jacotine (Unlimited Captain), Murat Bekiroglu (Yacht Owner & YATED),Patrik van Sydow (Turquoise Yachts).

Beklentinin üzerinde bir katılım sağlanan zirvenin Türkiye'de düzenlenmesi ile Türkiye’nin dünya super yat pazarındaki gücünün tekrar altı çizilmiş oldu. Zirvenin ikincisi 2024’de yine Türkiye’de gerçekleşecek.

Vira Haber