Ukrayna Azak Denizi'nde askeri varlığını güçlendirecek

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, Azak Denizi’ndeki askeri varlığını arttırmaya karar verdi.

Konseyin basın servisinden yapılan açıklamada, Azak Denizi’nde Ukrayna Deniz Kuvvetlerine bağlı birliklerin oluşturulmasına, gerekli altyapının geliştirilmesine, sahil güvenlik savunma birliklerinin yeni yüksek hassasiyetli füze silahları ile donatılmasına karar verildiğini belirtildi.

Bilindiği gibi Rus sınır güvenlik servisi nisan ayından itibaren Azak Denizi’ndeki Ukrayna limanlarına ilerleyen gemileri alıkoyarak onları durdurmaya başladı. Ukrayna Altyapı Bakanlığının verilerine göre 16 Temmuz’a kadar Rus sınır güvenliği denetlemek üzere 148 gemiyi alıkoydu. Alıkoyma süresi 2 saatle 3 gün arasında değişiyor.

Daha önce, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Turçinov, Rusya Federasyonu’nun askeri birlik indirme imkanlarını arttırdığından dolayı Azak Denizi’nde Rusya tarafından provokasyon hamlesi beklendiğini ifade etmişti.

Vira Haber