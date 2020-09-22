Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Denizyoluna Yapılan Yatırımı Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın denizyolu için yaptığı yatırımı ve yatırımın ekonomik sonuçlarını paylaştı.

İşte Bakan İsmailoğlu'nun paylaşımı:

"Olağan üstü dönemlerden geçerken, olağan üstü çabayla çalışarak ülke ekonomimize katkı sağlayacak ulaşım projeleri hayata geçiriyoruz.

Mart - Ağustos 2020 salgın döneminde de çalışmalarımızla ekonomiye büyük katkı sağladık.

Üreten, gelişen, büyüyen güçlü Türkiye için..." ifadelerini kullandı.

Vira Haber