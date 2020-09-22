Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Denizyoluna Yapılan Yatırımı Açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın denizyolu için yaptığı yatırımı ve yatırımın ekonomik sonuçlarını paylaştı.
A+A-
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın denizyolu için yaptığı yatırımı ve yatırımın ekonomik sonuçlarını paylaştı.
İşte Bakan İsmailoğlu'nun paylaşımı:
"Olağan üstü dönemlerden geçerken, olağan üstü çabayla çalışarak ülke ekonomimize katkı sağlayacak ulaşım projeleri hayata geçiriyoruz.
Mart - Ağustos 2020 salgın döneminde de çalışmalarımızla ekonomiye büyük katkı sağladık.
Üreten, gelişen, büyüyen güçlü Türkiye için..." ifadelerini kullandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Etiketler : Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.