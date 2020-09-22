Enerji Şirketi ENI Nil Deltası Açıklarında Doğalgaz Sahası Keşfetti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküp İtalyan enerji şirketi ENI, Mısır'ın Nil Deltası açıklarında120 milyar metreküplük bir arza sahip doğalgaz sahası keşfettiğini duyurdu.

ENI'den yapılan yazılı açıklamada, İngiliz enerji şirketi BP ile iş birliği içinde Mısır'ın Nil Deltası açıklarındaki sahada doğalgaz keşfedildiği bildirildi.

Yeni keşfin, kıyıdan 5 kilometre açıkta, 16 metre derinlikte ve Temmuz 2015'te keşfedilen Büyük Nooros sahasının 4 kilometre kuzeyinde yapıldığı ifade edildi.

ENI'nin ortağı BP ile beraber Mısır petrol sektörüyle koordineli şekilde bu doğalgaz sahasını geliştirme seçeneklerini ele alacağı kaydedildi.