Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Desteği İle DFDS’den Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacak Yeni Rota

Yolcu ve yük taşımacılığında Avrupa’nın lider firması DFDS’in Türkiye merkezli Akdeniz İş Birimi çok özel bir hattın açılışını gerçekleştiriyor. İzmir Alsancak Limanı’ndan Fransa’nın Sete limanına ilk ve tek Ro-Ro hizmeti olma özelliğini taşıyacak olan İzmir – Sete rotası ile DFDS, Türkiye ve Avrupa arasındaki güvenli ve hızlı taşımacılık çözümlerine bir yenisini daha ekliyor.

İzmir – Sète hattı aynı zamanda Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları karşıladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından da teşvik kapsamına alındı. DFDS Akdeniz İş Birimi, teşvik yasasının yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2022’den bu yana gerekli koşulları sağlayarak teşvikten faydalanan ilk şirket oldu.

Teşvik imza töreni bugün (24.03.2023) UAB Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ile DFDS Akdeniz İş Birimi Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu arasında imzalandı.

Ege’den Avrupa, İngiltere ve K.Afrika’ya yeni ulaşım koridoru

İzmir – Sète Ro-Ro hattı ile Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz ve Kuzey Afrika’ya Ege Bölgesi’nden yeni bir ulaşım koridoru açılmış oluyor. Bu, hedef pazarlara Ege Bölgesi’nden ekonomik, hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir iletişim ağı kuruluyor. İtalya-Trieste üzerinden kurulan intermodal ağının bir benzerini Sète Limanı’nda da kuruluyor. Sète – Paris treni haftada karşılıklı 3 sefer, Sète – Calais treni ise haftada karşılıklı 2 sefer şeklinde gerçekleşmektedir. Bu bağlantılar ile İzmir’den Paris’e 6, İzmir’den Londra’ya da 7 günde servis imkânı sunuluyor olacaktır. İzmir-Alsancak kalkışları pazar günleri 16:00’da Sète’den kalkışlar ise perşembe 02:00’de gerçekleşecektir. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu seferlerin başlamasındaki en önemli etkenlerin başında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verdiği maddi destek gelmektedir.

Vira Haber