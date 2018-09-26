Ülkeler artık kalelerden yönetilmiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra uluslararası pazarda da aranan bir oyuncu olma yolunda ilerleyen Türkiye, askeri radar ve sınır güvenliği konusunda yeni projelerini I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde tanıtacak.

Sınır güvenliği konusu, tüm tarafların katılımıyla ilk kez MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde masaya yatırılacak. 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Hilton Garden Inn Ankara Gimat’ta gerçekleşecek Zirve, uluslararası alıcılarla Türk firmaların da buluşma noktası olacak. Savunma sanayide uluslararası arenada boy gösteren yerli firmalar, fiziki ve elektronik sınır güvenliği konusundaki en son teknoloji ürünlerini ve bu alandaki gelişmeleri paylaşacak.

Sınır güvenliğinin kelebek etkisi

Sınır güvenliği meselesinin Arap Baharı ile başlayan göç dalgasıyla birlikte tüm dünyayı etkilediğini belirten MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, “Dünyada eskiden sınırları kaldırmak konuşulurken bu gün bir ülkenin sınır güvenliği sorunu tüm dünyanın sorunu olabiliyor. Ülke olarak sınır güvenliği konusunda uzun yıllar boyunca önemli sınavlar verdik. Geçmişte yaşadığımız tecrübeler sayesinde günümüzde teknolojik olarak sınır güvenliği alanında dünyada en iyi noktaya ulaşmış ülkelerin başında geliyoruz. Bu gün ABD bile Meksika ile arasına sınır güvenliğini sağlamak için duvar örmeyi planlarken biz teknolojinin gücünü kullanıyoruz. Ülkeler artık kalelerin içinde yaşanıyor gibi yönetilmemeli. Avrupa Birliği ülkeleri de son gelen göç dalgasıyla sınır güvenliğinin önemini çok daha iyi anladı. Bu nedenle radar ve sınır güvenliğinin önemini tecrübeler ile test etmiş ülkemizin yerli savunma sanayisinin önü çok açık” diye konuştu.

Sektör devleri Zirve’de yerini alıyor

Hem sahil hem kara sınırlarının nasıl korunacağı konusunda Türkiye’de denenmiş birçok modelleme bulunduğunu ifade eden Fatih Altunbaş, bu noktada edinilen birikim ve teknolojinin birleştirildiği çok önemli projelerin ilk kez I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde sergileneceğini belirtti.

Zirve’de ASELSAN, SCANDİUM, FNSS, HAVELSAN, ROKETSAN, Turaç, İşbir Elektrik Sanayi A.Ş. gibi sektörün önemli oyuncuları yer alacak.

Vira Haber