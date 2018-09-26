Rusya, Onyx gemisavar füzesini ilk kez test etti

Rus donanması supersonik Onyx seyir füzelerini ilk kez test etti. Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde yapılan tatbikat sırasında Bastion kıyı savunma sistemiyle ilk kez P-800 Onyx gemisavar füzesi 60 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefine fırlatıldı. 3.186 k/sa hızla hareket edebilen Onyx füzesinin fırlatılış anı, Zvezda televizyonu tarafından yayınlandı.

​Bastion sistemi, menzili 300 kilometreye varan Onyx füzelerinden 2 adet taşıyabiliyor. Gemiler için geliştirilen füze ile karadaki hedefler de vurulabiliyor.

Bastion sistemleri Rusya ordusuna ilk kez 2010 yılında verilmişti. Orduya 3 adet sistem teslim edilmişti ve sistem hâlâ Suriye'deki operasyonlarda kullanılıyor.

Vira Haber