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Rusya, Onyx gemisavar füzesini ilk kez test etti

Rusya, Onyx gemisavar füzesini ilk kez test etti

Rusya’nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesindeki Novosibirsk takım adalarında Bastion kıyı savunma sistemiyle ilk kez P-800 Onyx gemisavar füzesini test etti.

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Rus donanması supersonik Onyx seyir füzelerini ilk kez test etti. Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde yapılan tatbikat sırasında Bastion kıyı savunma sistemiyle ilk kez P-800 Onyx gemisavar füzesi 60 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefine fırlatıldı. 3.186 k/sa hızla hareket edebilen Onyx füzesinin fırlatılış anı, Zvezda televizyonu tarafından yayınlandı.

​Bastion sistemi, menzili 300 kilometreye varan Onyx füzelerinden 2 adet taşıyabiliyor. Gemiler için geliştirilen füze ile karadaki hedefler de vurulabiliyor.

Bastion sistemleri Rusya ordusuna ilk kez 2010 yılında verilmişti. Orduya 3 adet sistem teslim edilmişti ve sistem hâlâ Suriye'deki operasyonlarda kullanılıyor.

Vira Haber

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