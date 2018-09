ABD’li şirketlere, yatırım daveti

ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen “Türkiye’nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi” başlıklı buluşması The University Club of New York’da yapıldı. ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen “Türkiye’nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi” başlıklı buluşması The University Club of New York’da yapıldı.

Toplantıya TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, ABD Ticaret Odası yetkilileri katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yatırımlar için fırsatlar ülkesi olduğunu vurgulayarak, ABD’li şirketleri Türkiye’de daha fazla yatırım yapmaya ve Türkiye ile daha fazla iş yapmaya davet etti.

Bakanlar Pekcan ve Albayrak da Türkiye’de iş yapmanın avantajlarını anlatıp, daha fazla iş yapma çağrısında bulundular.Yoğun ilgi gören toplantıda Türkiye’deki yatırım ortamına ilişkin bilgilendirmede bulunan Ruhsar Pekcan, Berat Albayrak ve M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’li şirketlerin sorularını yanıtladı.

Toplantının açılış bölümünde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğuna vurgu yaparak, ABD'li şirketleri Türkiye'de yatırım yapmaya ve Türkiye ile daha fazla iş yapmaya çağırdı.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, korumacı politikaların ve ABD Yönetiminin bazı Bakanlara uyguladığı yaptırımların karşılıklı iktisadi ilişkilere etkilerinden söz etti.

-Bakanlardan, ABD’li şirketlere ‘iş yapma’ çağrısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, konuşmalarında Türkiye’de iş yapmanın avantajlarına vurgu yaparak, ABD’li şirketleri Türkiye ile daha fazla iş yapmaya davet etti.

Yeni Ekonomi Programı hakkında bilgi veren Bakan Albayrak, programın istikrar, disiplin ve dönüşüm ilkeleri üzerine oturtulduğunu söyledi.

Türkiye’nin, kamu, özel sektör ve hane halkı borçlanmasında, küresel ortalamanın altında olduğuna vurgu yapan Bakan Albayrak, bakanlığı döneminde, cari işlemler açığının azaltılmasında somut gelişmeler yaşandığını anlattı.

Albayrak, son iki ayda ihracatın ithalatı karşılama oranında geçen yıla göre önemli bir iyileşme olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Türkiye’ye daha fazla teknoloji yatırımı ve Ar -Ge çekmek istediklerini belirterek, “teknoloji serbest bölgesi” çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ABD Ticaret Odası Başkan Vekili Khush Choksy ise konuşmasında, TOBB-ABD Ticaret Odası ortaklığına duyulan güvenin altını çizerken, Türkiye’de iş yapan ABD’li şirketlerin ve ABD Ticaret Odası’nın Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi anlattı.

Choksy, sorunların çözülmesine yönelik atılacak adımların, yapılacak jestlerin iktisadi ilişkilerin yeniden canlanmasına ciddi katkı sağlayacağını bildirdi.

-TOBB ve ABD Ticaret Odası arasındaki işbirliği protokolünün süresi uzatılacak

Toplantı sonrasında, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, ABD Ticaret Odası Dış İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant ile Türkiye ve Ortadoğu’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ele alınarak, iki ülke arasında yaşanan gerginlik ve iş dünyası olarak yapılan lobi çalışmalarının önemi vurgulandı.

Ayrıca, TOBB ile ABD Ticaret Odası arasındaki işbirliği protokolü süresinin uzatılması üzerinde görüş birliğine varıldı.

