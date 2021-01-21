Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Denizcilere Aşı Konusunda Öncelik Çağrısında Bulundu

ICS, mutasyona uğramış virüsün getirdiği yeni önlemler göz önünde bulundurulduğunda hükümetlerin, denizcilerin küresel tedarik zincirinde oynadıkları hayati rolü hatırlamalarını talep ediyor. Bununla birlikte kurum, COVID-19’la mücadele sürecinde büyük önem taşıyan tıbbi malzemelerin temin edilmesinde denizcilerin üstlendiği kritik görevi de hatırlatıyor.

ICS Genel Sekreteri Guy Platten “Aşı ve ilaçların taşınmasından sorumlu olan grubun aşılanmasının gerekliliği açıkça görülmelidir. Hükümetler denizcileri kilit işçiler olarak sınıflandırmalı ve aşıya öncelikli erişim hakkı vermelidir. Eğer küresel ticareti sürdürmek istiyorsak, denizciler aşı kuyruğunda arka sıralara konulmamalı. Hükümetler, denizcilik endüstrisi ya da çok daha önemlisi denizcilerimiz olmadan vatandaşlarını aşılayamayacakladır” açıklamasında bulundu.

Denizcilerin öncelikli olması gerekliliğinin belli durumlara bağlı olduğunu belirten ICS ortalama bir gemide farklı ulustan en az üç gemi insanı bulunduğunu belirtirken bu sayının otuza kadar çıkabileceğinin de altını çiziyor. Her ülke bu konuda hassasiyet göstermediği sürece gemilerde tam bir bağışıklığın kazanılması söz konusu olmayacaktır.

Şimdiye kadar 40'tan fazla ülke denizcileri kilit işçiler olarak tanısa da, ICS buna imza atan ülkelerin çoğunun bu yönde kararlar almadığını ve denizcilerin karşı karşıya olduğu insani kriz daha da kötüye gitmeden önce, aşı dağıtımı sorununa yeni çözümler getirilmesinin gerekliliğini vurguluyor.

ICS, COVID-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de yeni türevlerinin yayılmasıyla beraber 2020 yılında denizcilerin karşılaştığı zorlukların önümüzdeki aylarda artmasından endişeleniyor.

Vira Haber