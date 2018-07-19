Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün, 70'inci yılı

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), kurulduğu tarih olan 1948'ten bu yana uluslararası deniz taşımacılığını daha güvenli ve daha çevreci hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.

Bu yıl ise, çalışmalarının kısa bir özeti olarak, gemide uluslararası düzenlemelerin nasıl uygulanacağını gösteren bir animasyon filmi yayımladı. IMO'nun yayınladığı bu animasyonda modern taşımacılığın, en güvenli, en temiz ve en verimli yol olduğu üzerinde duruluyor.

Animasyon, IMO’nun Cenevre’deki 1948 Birleşmiş Milletler Konferansı kurucu toplantısından başlayarak günümüze kadar yaptığı faaliyetleri aktarıyor.

Animasyonda, 1967 yılındaki meşhur Torrey Kanyonu olayı sonucunda tanker güvenliği için yeni alınan yeni önlemler ve getirilen kurallar ile uydu tabanlı Küresel Denizcilik Tehlikesi ve Güvenlik Sistemi gibi önemli konular da öne çıkıyor. Ayrıca denizcilerin eğitimleri ve önemli çalışmaları da animasyonda yer alıyor.

IMO’nun 70'inci yılındaki teması ise ‘Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Nakliye’ olarak belirlendi. Bu tema doğrultusunda, yıl boyunca çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenecek.

Vira Haber