MSC Cruıses, yeni terminal kuruyor

Miami-Dade Bölgesi ile geliştirilmiş olan ortaklık, hafta sonları gerçekleşen tercihli yanaşma haklarının genişletilmesini ve yeni bir kruvaziyer terminali inşa edilmesine yönelik bir anlaşmayı kapsıyor.

MSC Cruises ve Miami-Dade Country, PortMiami'de yeni bir kruvaziyer terminali inşaatı için Mutabakat Anlaşması'nın (MOU) ve genişletilmiş tercihli yanaşma hakları anlaşmasının imzalandığını ilan ettiler.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago konuyla ilgili olarak "PortMiami ve Miami-Dade Country ile imzalanan yeni anlaşma ve geliştirilmiş ortaklık, stratejik Kuzey Amerika odaklanmamız çerçevesinde küresel boyuttaki ayak izlerimizi güçlendirmeye devam ederken, MSC Cruises'in ticari büyümesindeki önemli başka bir adımdır. " şeklinde konuştu.

PortMiami, şirketin ABD'deki ayrıcalıklı ana limanı durumunda bulunuyor. Yeni anlaşma, MSC Cruises'ın mevcut cumartesi için geçerli olan tercihli yanaşma haklarını pazar gününe de yayıyor. Ayrıca, 2022 yılı Ekim ayında tamamlanması planlanan yeni terminal, MSC Cruises'ın halen inşası süren yeni nesil 7.000'e kadar misafir ağırlayabilecek MSC World Class yolcu gemilerinin yanaşabileceği de bir tesis olacak.

2017 yılında hizmete giren MSC Seaside yıl boyunca Miami'den Karayipler seferini yaparken MSCDivina da mevsimlik olarak Ekim ayından Mart ayına kadar Karayipler'e sefer yapıyor. MSC Armonia ise Aralık 2018'de başlayacak ve yıl boyunca sürecek Havana Küba seferleriyle MSC Cruises'ın Kuzey Amerika filosu içindeki yerini alacak. Yine, 171.598 GRT ve 5,714 misafir yolcu taşıma kapasitesiyle şirketin en büyük gemisi olacak MSC Meraviglia'ya da Kasım 2019 itibariyle PortMiami'de diğer üç gemiye eşlik etmeye başlayacak.

Miami-Dade Country Belediye Başkanı Carlos A. Gimenez de görüşlerini, "PortMiami altyapısına yapılan yatırımlar Miami-Dade Bölgesini ziyaretçiler açısından küresel bir destinasyon konumuna getirmektedir. İlave 7.000 yolcu kapasiteli bir geminin yanaşabileceği yeni bir kruvaziyer gemi terminalinin inşa edilmesi yöre halkımız için binlerce iş ve giderek artan fırsatlar yaratacaktır. Devam eden ortaklığımız için MSC Cruises'e minnettarlığımızı iletmek istiyorum." şeklinde ifade etti.

Miami-Dade Country Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komitesi Başkanı Rebeca Sosa ise konuyla ilgili olarak "MSC'nin PortMiami ve Miami-Dade Country'de verdiği önem ve bağlılıktan dolayı büyük onur ve gurur duyuyoruz. MSC ile devam eden ortaklığımız Miami-Dade İdari Bölgesinde turizmin büyümesi ve yayılması için büyük bir kazançtır" şeklinde konuştu.

Vira Haber