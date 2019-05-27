Uluslararası Mahkemeden Kerç Boğazı kararı

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ile gemilerin mürettabatı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması yönünde karar aldı.

Ukrinform haber ajansına göre, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen duruşmada, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında yaşanan olaylar görüşüldü.

Mahkeme heyeti, Rusya'dan, Kerç Boğazı'nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisini Ukrayna'ya teslim etmesi ve 24 askeri personelinin serbest bırakması yönünde karar verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından mahkemenin aldığı kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın mahkemenin kararını yerine getirmesi, Ukrayna ile çatışmayı sonlandırmaya hazır olduğunun ilk sinyali olabilir. Böylelikle, Rusya, müzakerelerinin başlaması ve yarattığı sorunlarının medeni şekilde çözülmesi için adım atabilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal de Rusya'nın, mahkeme kararına hızlı ve tam olarak uymasını beklediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin öngördüğü uyuşmazlık çözümü prosedürlerinin, Kerç Boğazı'ndaki olay için geçerli olmadığını savunuldu.

Söz konusu kararın altına 20 kişilik mahkeme heyetinden 19’u imza atarken, Rus hakim karara karşı çıkan tek üye oldu.

Kerç Boğazı’nda yaşananlar

Rus Donanması’na bağlı gemiler geçen yıl 25 Kasım’da, Karadeniz’in kuzeyindeki Kerç Boğazı’nda Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait üç sahil güvenlik gemisine el koymuş, gemilerdeki mürettebatı da gözaltına almıştı. Rusya, Kırım’ı ilhakından bu yana Karadeniz’in kuzeyindeki, Kerç Boğazı’nı da kapsayan Azak Denizi’ni kendi karasuları olarak tanımlıyor. Ukrayna ve Batı ülkeleri ise, Rusya’nın Ukrayna gemilerine uluslararası sularda el koyarak, Ukrayna’nın doğusundaki liman kenti Mariupol’u abluka altına almaya çalıştığını savunuyor.

Rusya yönetimine yakın Izvestia gazetesinin haberine göre Azak Denizi'nde alıkonulan 24 denizci, Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarına karşılık serbest bırakılabilir.

Vira Haber