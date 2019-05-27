Madenci’deki ‘Lider Perihan’da artık denizde

Zonguldak’ın Ereğli İlçesindeki, eski Madenci Gemi Sanayisi’nde, kızakta duran gemilerden ikincisi de denize indirildi.

Akay Lojistik ve Deniz Taşımacılığı Sahibi Burak Gürdal, acente hizmetlerini yürüttükleri Lider Gemi Limitet Şirketi’nin 8 Ağustos 2018’de banka aracılığıyla satın aldığı gemilerden ikincisini, bugün denize indirdiklerini söyledi.

Gürdal, 136 metre 12 santimetre uzunluğunda, 18 metre 41 santimetre genişliğinde, 10 metre maksimum drafta haiz7393 Grostonluk “Lider Perihan” ismi verilen geminin denize indirme işleminde yaklaşık 30 Ppersonelin görev yaptığını belirterek, “Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’ndan 2 römorkör ve bir pilotun da destek verdiği çalışmalarla ‘Lider Perihan’ sorunsuz şekilde denize indirildi. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da geme, Ocean Ergün Römorkörü ile İstanbul’un Tuzla İlçesindeki tersaneye çekilerek, inşası tamamlanacak” dedi.

GEMİLERİN AKIBETİ

Ereğli’de, gem inşa sektörünün ‘duayeni’ Madenci Gemi Sanayisi’nin, İngiltere’ye ihraç etmek üzere 4 gemi üzerinden yaptığı anlaşma, tarafların anlaşmazlığı sonucu 2’sinin teslimi, 2’sinin ise kızakta olduğu sürede bozulmuştu. Daha sonra ekonomik sıkıntıya giren madenci Gemi’nin iflası ile birlikte gemilere de özel bir banka el koyarak satışa çıkarmıştı.

Gemilerden birincisi, 24 Ekim 2018'de aynı şekilde denize indirilerek Tuzla Tersanesine götürülmüştü.

Vira Haber