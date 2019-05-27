Rus korveti Gremyaşiy, denize açıldı

Baltık Filosu’nun basın dairesinden yapılan açıklamada, Proje 20385 kapsamında üretilen Gremyaşiy korvetinin, fabrika testlerinin bir sonraki aşamasından geçmek üzere Finlandiya Körfezi’nde denize açıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Proje 20385 kapsamındaki yeni korvet Gremyaşiy, fabrika sürüş testlerinin bir sonraki aşamasından geçmek üzere Finandiya Körfezi’nde denize açıldı” ifadelerine yer verildi.

Gemi mürettebatının ve sanayi sektörü temsilcilerinin gemideki sistem ve mekanizmaların çalışmasını denetledikleri kaydedilen açıklamada, “Geminin değişik modlarda hızı, manevra kabiliyeti ve titreşime dayanıklığı test ediliyor” dendi.

Daha önce Kalibr tipi seyir füzelerini taşıyacak olan Proje 20385 kapsamındaki korvetin Rusya Donanması’na bu yıl içinde teslim edileceği ve Pasifik Filosu’nda kullanılması planlandığı açıklanmıştı.

Vira Haber