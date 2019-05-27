Arkas Line Cezayir servisini güçlendiriyor

Bugün Cezayir’in en geniş servis ağına sahip üçüncü hat öperatörü konumunda olan Arkas Line, Cezayirli denizcilik şirketi CNAN Med ile yaptığı slot anlaşması ile gücünü artırıyor.

CNAN Med’e ait 2 adet 1600 TEU’luk konteyner gemisi ile verilen serviste, Arkas Line haftalık 400 TEU’luk slota sahip.

Haftalık servisin rotası: Castellon – Valencia – Barcelona – Oran –Cezayir – Castellon

2005 yılında Cezayir’de ofis açarak güçlendirdiği konumunu Algiers-Oran- Bejaia-Skikda-Arzew ve Annaba limanlarına sunduğu düzenli servislerle pekiştiren Arkas Line, 2018 yılında Cezayir’e inen her 10 konteynerden 1 ‘inin sahibi oldu. Arkas Line’ın bu yılki hedefi ise 110 bin TEU’yu aşmak.

Vira Haber