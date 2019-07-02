Ulysses’in yakıtı plastik atıklar olacak!

Ulysses’in tasarımcıları; denizlerdeki plastik atıkların sadece yüzde 1’inin yüzeyde olduğunu, kalan yüzde 99’un derinlerde ve mikro boyutlarda parçalanmış şekilde sularda olduğunu açıklıyor. Ulysses projesi denizleri temizlemek için değil, plastiklerin geri dönüştürülebilmesi için farkındalık yaratmak üzerine tasarlanmış bir proje.

Ulysses katamaranı tamamlandığında, dünyadaki ilk plastik atıkla çalışan deniz taşıtı olacak. Prototipin kapasitesi, saatte işlediği 5 kilogram plastik atık ile 3 litre dizel yakıt üretebiliyor.

Proje; Clarins, Credit Agricole, Veolia gibi şirketler tarafından finanse ediliyor. Toplam maliyetinin 11 milyon Euro olduğu açıklandı.

Vira Haber