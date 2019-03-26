Umman Körfezi’nde faciadan dönüldü
Umman Körfezi’nde LNG tankeri Aseem, VLCC tankeri Shinyo Ocean ile Pazar gecesi Umman Körfezi’ndeki Fujairah açıklarında çarpıştı.
Malta Bayraklı 2009 yılında inşa edilen Aseem gemisi, baş taraftan 2001 yılında inşa edilen 281,395 dwt’luk Shinyo tankere çarptı. 330 metre uzunluğundaki Hong Kong bayraklı Shinyo Ocean tankerinde iskele tarafında ağır hasar oluştu.
Shinyo Ocean’a baş taraftan çarpan Aseem gemisinde ise hafif hasar meydana geldi. Kaza sonrası her iki gemi de Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Fujairah Limanı’na çekildi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.
Shinyo Ocean’ın özellikleri
IMO: 9197868
MMSI: 477656700
Call Sign: VRCN4
Flag: Hong Kong [HK]
AIS Vessel Type: Tanker
Gross Tonnage: 149274
Deadweight: 281395 t
Length Overall x Breadth Extreme: 330m × 60m
Year Built: 2001
Aseem’in özellikleri
IMO: 9377547
MMSI: 249780000
Call Sign: 9HA2006
Flag: Malta [MT]
AIS Vessel Type: Tanker
Gross Tonnage: 97874
Deadweight: 86655 t
Length Overall x Breadth Extreme: 285.1m × 43.4m
Year Built: 2009
Vira Haber
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