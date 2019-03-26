Umman Körfezi’nde faciadan dönüldü

Malta Bayraklı 2009 yılında inşa edilen Aseem gemisi, baş taraftan 2001 yılında inşa edilen 281,395 dwt’luk Shinyo tankere çarptı. 330 metre uzunluğundaki Hong Kong bayraklı Shinyo Ocean tankerinde iskele tarafında ağır hasar oluştu.

Shinyo Ocean’a baş taraftan çarpan Aseem gemisinde ise hafif hasar meydana geldi. Kaza sonrası her iki gemi de Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Fujairah Limanı’na çekildi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Shinyo Ocean’ın özellikleri

IMO: 9197868

MMSI: 477656700

Call Sign: VRCN4

Flag: Hong Kong [HK]

AIS Vessel Type: Tanker

Gross Tonnage: 149274

Deadweight: 281395 t

Length Overall x Breadth Extreme: 330m × 60m

Year Built: 2001

Aseem’in özellikleri

IMO: 9377547

MMSI: 249780000

Call Sign: 9HA2006

Flag: Malta [MT]

AIS Vessel Type: Tanker

Gross Tonnage: 97874

Deadweight: 86655 t

Length Overall x Breadth Extreme: 285.1m × 43.4m

Year Built: 2009

Vira Haber