BAU İlkbahar trofesi 1’de de Palamut & CPM

İki gün süren Caddebostan açıkları ve Adalar rotasında tamamlanan BAU İlkbahar Trofesi 1 yarışında ilk gün birinci, ikinci günü ise ikinci sırada tamamlayan Palamut & CPM, tüm tekneler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Yelken yarışlarının yeni sezonu 2 Mart’ta başlamıştı. Sezonun ilk yarışını Palamut & CPM Sailing Team birinci olarak tamamlamıştı. Bu başarısını sürdüren takım, hafta sonu yapılan BAU İlkbahar Trofesi 1 yarışında da liderlik yaptı. Palamut & CPM Sailing Team trofenin 1’inci ayağını ilk gün birinci, ikinci gün ise ikinci sırada bitirdi. Tüm tekneler sıralamasında ise üçüncü olarak tamamladı.

PALAMUT & CPM SAILING TEAM YENİ TEKNESİYLE

Geçtiğimiz sezonu yelkenci Targan Hazarhun kaptanlığında çok iyi bitiren Palamut & CPM Sailing Team, kısa sürede büyük başarılara imza atmıştı.

IRC 2 klasmanında neredeyse katıldıkları her yarıştan kupayla evine dönen Palamut & CPM Sailing Team, İYK Trofesi’ni birinci, TAYK Trofesi’ni ise ikinci bitirerek, tecrübeli rakiplerini geride bırakmıştı. Kısa sürede yakaladığı başarılarına yenilerini eklemek isteyen Palamut & CPM Sailing Team, sektörde 30’uncu yılını dolduran CPM Yazılım’ın desteğiyle yeni sezonda yeni teknesiyle daha büyük başarılara imza atıyor.

Vira Haber