UND Yeniden BSEC-URTA Yönetim Kurulu’nda!

TOBB’un İstanbul ofisinde dar katılımla ve aynı zamanda çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen 37nci Genel Kurulunda BSEC-URTA üyesi dernekler yeni yönetimini seçti. Genel Kurulda son 4 yıldır Başkanlık görevini yürüten Aslı Çalık, görevini Arnavutluk derneği başkanı Eduard Kasa’ya devrederken; Gürcistan Derneği GIRCA temsilcisi Nino Chkheidze ile beraber UND İcra Kurulu Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, BSEC-URTA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreter Vekili Büyükelçi Traian Chebeleu ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri Umberto de Pretto’nun da konuk olarak katıldığı genel kurulda, KEİ Bölgesindeki taşımalar için oluşturulan KEİ Geçiş Belgesi sistemindeki gelişmeler, Covid-19’un olumsuz etkilerine karşı sektör firmalarının finansal destek ihtiyaçları, tüm dünyada yaşanan sürücü sıkıntıları ve sınır geçişlerinde yaşanan sorunlar görüşüldü.

Genel Kurul vesilesiyle BSEC-URTA Onursal Başkanı olarak yaptığı konuşmada Çetin Nuhoğlu, “sonbahar aylarında kuruluşunun 20inci yılını kutlamaya hazırlanan BSEC-URTA’nın, bölgesel işbirliklerinin en güzel örneğini sergileyerek, eskisinden de güçlü şekilde var olmayı sürdürdüğü için UND için bir gururu projesi olduğunu” belirtti.

Önümüzdeki iki yıl için BSEC-URTA’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek olan Fatih Şener ise, “2009 yılından beri KEİ bölgesi içinde başarıyla uygulanmakta olan KEİ Geçiş Belgesi sisteminde son 1 yılda sağlanan % 50 artış, sisteme diğer bölge ülkelerinin katılma arzusu ve elektronik geçiş belgesi çalışmalarının kapsamına KEİ geçiş belgelerinin de alınması gibi gelişmelerin tüm bölge ülkelerinin karayolu taşımacıları için ciddi kazanımlar sağlayabilecek yeni adımların önünü açtığını” söyledi.

Şener, mevcut ECMT kota sisteminin Avrupa Birliği, Avrasya Birliği gibi bölgesel oluşumlarla işlevini yitirdiğine dikkat çekerken; UND’nin BSEC-URTA yönetiminde üstlendiği yeni görev çerçevesinde bölge içi karayolu taşımacılığına yeni açılımlar sağlayacak projelerin hızla hayata geçirilmesine çalışacağını açıkladı.

Fatih Şener, gözlemci statüsüyle örgüt çalışmalarına katılan İran dahil, Türkiye’nin Irak hariç tüm sınır komşularını üyeleri arasına katma başarısını gösteren BSEC-URTA’nın da destek verdiği Kapıkule-Kapitan Andreevo ve Hamzabeyli-Lesovo sınır kapılarındaki kapasite artırma çalışmaları sayesinde çok yakında batı sınır kapılarındaki beklemelerin tarih olmasının beklendiğini aktardı.

Vira Haber