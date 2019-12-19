Ünlü şarkıcının lüks yatı yanarak battı

ABD'li ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı, içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı. İnsanların yatı terk etmesi sonrası bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü ancak yat battı.

Ünlü şarkıcı Marc Anthony'e ait 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı süper lüks yat, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde demirli olduğu Miami'deki limanda yanmaya başladı. Yatta bulunan 12 kişi hemen yatı terk etti. Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrası yat sulara gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jennifer Lopez’in eski eşi Anthony’in 7.5 milyon dolarlık, 120 metrekarelik, içinde havuzu bulunan yatı oldukça ünlü. Hatta geçen yıl nisan ayında 20 mankenle yatında parti veren Marc Anthony’nin gecesi basında geniş yer bulmuş, tepkilere neden olmuştu…

Yatın ünlü konukları da hiçbir zaman eksik olmadı. Beckham Ailesi, DJ Khaled, Latin şarkıcılar, futbolcular ve daha pek çok tanınmış isim, yatın misafirleri arasında yer aldı. Ünlü yatta 12 kişilik yatak, 5 kabin, çamaşır yıkama / kurutma makinesi, barbekü, uydu TV, klima, WiFi, jakuzi, iki ayrı bar dahil iki yemek salonu bulunuyor. Ayrıca, ana süit, okyanusun 180 derecelik manzarasına sahip.

Vira Haber