TCG Piri Reis hafta sonu denize iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu Donanma Tersanesi’nde iki ayrı törene katılmak üzere Gölcük’e geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLDEN Projesi kapsamında Gölcük Donanma Tersanesi’nde yapımı devam eden 6 adet yeni tip denizaltıdan ilki olan TCG Piri Reis Denizaltısı’nın törenle havuza çekilmesi ve 5. denizaltı TCG Seydi Ali Reis’in ilk kaynak törenini yapmak üzere, Gölcük Donanma Komutanlığı’na gelecek.

Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşasına başlanırken bu projenin dördüncü denizaltısı Aydınreis'in ilk kaynak töreni 4 Kasım 2018 tarihinde yapıldı. İnşa ve donatım faaliyetleri ise sürüyor. Projenin ilk denizaltısı Pirireis bu haftasonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı törenle havuza çekilecek.

Aynı gün projenin beşinci denizaltısı Seydialireis'in ilk kaynak töreni icra edilecek.

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında halihazırda inşa faaliyetleri devam eden ilk denizaltı 2022 yılında, son denizaltı ise 2027 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

Gölcük Donanma Tersanesi’nde inşa edilen denizaltılar 66 metre boyundaki ve 13 metre yükseklikteki denizaltıların su üstü deplasmanı bin 845, su altı deplasmanı ise 2 bin 13 ton olacak. Yeni tip denizaltıların daha önce Gölcük Tersanesi’nde inşa edilen denizaltılardan en büyük farklarından birisi, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olması. Denizaltı bünyesinde bulunan hidrojen ve oksijen tanklarının tepkimesi sonucunda yakıt hücresi sistemiyle elektrik enerjisi üretilecek ve bu sistem atmosferik havaya ihtiyaç duymadan denizaltının çok daha uzun süre su altında kalmasını sağlayacak.

Vira Haber