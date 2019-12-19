İstanbul Tersanesi Malezya’da gemi inşa edecek

İstanbul Denizcilik, Malezya Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Malezyalı şirket ve kuruluşlarla iş birliği yapacak. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2019) kapsamında mart ayında Boustead Langkawi Tersanesi ile iş birliği anlaşması imzalayan İstanbul Denizcilik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyareti kapsamında attığı imzalarla iş birliği alanlarını genişletti.

İstanbul Denizcilik ve Boustead Tersanesi arasında Malezya Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Çok Maksatlı Destek Gemisi (Multi Roll Support Ship-MRSS) Projesi'ne ortak iş birliği ile teklif verilmesine yönelik gizlilik anlaşması imzalandı.

İstanbul Denizcilik ile Kuala Lumpur Üniversitesi, Teknoloji Birikim Kurumu ve SEFT Gemi İnşa Sanayi Mühendislik arasında yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi dizaynı geliştirilmesine yönelik iş birliği yapıldı.

Ayrıca İstanbul Denizcilik ve 9 alt yüklenici firmadan oluşan KITeMM konsorsiyumu arasında Malezya'daki gemi inşa, onarım ve bakım projelerinde iş birliği anlaşması imzalanmasına yönelik iyi niyet anlaşması hayata geçirildi.

Uzun vadeli ve kalıcı birliktelik hedefleniyor

Malezya’da gelinen bu nokta, gemi inşa alanında her seviyede ve her platformda yürütülen yoğun bir sürecin en önemli aşamalarından birini oluşturuyor.

Malezya'ya yerel gemi inşa kabiliyetinin kazandırılması kapsamında, Kuala Lumpur Üniversitesi bünyesindeki Asya Deniz Dizayn Merkezi ile ortak Çok Maksatlı Karakol Gemisi dizaynı geliştirilmesiyle somut bir ortak dizayn projesine adım atılacak olması en kritik adımlarından biri niteliğini taşıyor.

Geliştirilmesi planlanan karakol gemisi dizaynı ile Malezya'nın deniz yetki alanlarında görev yapan farklı kurumların ihtiyaçlarına ortak bir çözüm oluşturulması, sonrasında inşa edilecek karakol gemilerinin bölge ülkelerine ortak girişimle pazarlanması öngörülüyor.

Diğer taraftan, Boustead Langkawi Tersanesi ile iş birliği anlaşması imzalayarak ihale sürecinde önemli bir aşamaya gelen İstanbul Denizcilik, Malezya Deniz Kuvvetlerinin askeri gemi inşasında ana rolü üstlenen Boustead Tersanesi ile yapılan anlaşmayla bu defa yakın dönemde ihalesine çıkılması beklenen Çok Maksatlı Destek Gemisi için ortak teklif verilmesi sürecine doğru ilerliyor.

İstanbul Denizcilik, gemi inşa alanında her boyutta yer alma hedefi doğrultusunda, Malezya'da özellikle askeri projelerde deneyimi olan alt yüklenici firmalarla çalışmak için KITeMM konsorsiyumu ile iş birliği yaparak zincirin tamamlayıcı halkasını oluşturdu.

İstanbul Denizcilik'in SEFT Dizayn firması ile yaptığı bu girişimlerin söz konusu projelerle sınırlı kalmayacağı, başta askeri gemi inşası olmak üzere gemi inşa alanındaki her projede iş birliğine yönelik uzun vadeli ve kalıcı bir birlikteliği amaçladığı belirtiliyor.

Vira Haber