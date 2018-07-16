USS Michael Monsoor yine arızalandı

ABD Donanmasının şimdiye kadar inşa ettiği en büyük destroyeri olan Zumwalt-sınıfı Michael Monsoor (DDG-1001) muhribinin ana makinasının türbinin yenilenmesi gerekiyor. USNI sitesinin aktardığına göre geminin türbin bıçakları kabul testleri sırasında zarar gördüğü ortaya çıktı.

MT30 gaz türbin denemeler sırasında herhangi bir sorun göstermedi ancak deneme sonrası incelemelerde bıçakların durumu fark edildi. San Diego limanına hareket öncesi geminin makinası tamir edilecek.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı William Galinis "Ne yazık ki, kabul denemelerinden yola çıkarak ana jeneratörlerden birini kullanan ana türbin motorlarından biriyle karşılaştık." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz Aralık ayında ilk deniz testlerine çıkan 183 metrelik gemi, donanım arızalarından dolayı denemeleri yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

USS Michael Monsoor, elektrik tahrikli, radar kesit alanı azaltılmış olan Zumwalt Sınıfı muhriplerden ikincisi. Üç adet Zumwalt’ın tahmini toplam değeri 22 milyar Amerikan Doları. Bu da Zumwalt Sınıfı Muhripleri dünyanın en pahalı muhripleri yapıyor.

Vira Haber