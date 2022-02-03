Usta Gemici Mehtap Karatepe: ‘Gemi Adamı’ değil ‘Gemi İnsanı'

Gemilerde çok sayıda Türk kadın kaptan ve makineci (çarkçı) olmasına rağmen güvertelerinde çalışan Türk kadın olmadığını öğrenen Karatepe, erkek mesleği olarak bilinen ‘güverteci’ olmaya karar verdi. Gördüğü kursun ardından 34 yaşındayken ilk kez denize açılan Karatepe, koronavirüsün dünyayı tehdit ettiği günlerde okyanusu dolaştı.

‘İŞİ BIRAKIRIM SANDILAR'

Gemi güvertesinde boyacılık ve çekiçle raspanın da (pürüz giderme) arasında olduğu pek çok tamiratı başarıyla gerçekleştiren Karatepe, “Önceleri ağır ve zor olduğu için erkek işi kabul edilen bu mesleği yaptığım için pozitif ayrımcılık gördüm. Mürettebat arkadaşlarım kısa sürede işi bırakacağımı hatta ilk limanda ineceğimi düşünerek bana iş yaptırmamaya çalıştılar. Ama inatla çalıştığımı görünce pozitif ayrımcılıktan vazgeçip beni geminin bir parçası gördüler. Tüm seferlerde çok iyi anlaştık” dedi.

Karatepe, tekrar denize açılmadan cüzdanlarında yazan ‘Gemi Adamı’ ibaresini değiştirilmesini istiyor. Uluslararası geçerliliği olan cüzdanları üzerinde “Gemi Adamı’ yerine ‘Gemi İnsanı” yazması için hukuksal mücadeleye başlayan Karatepe, CİMER üzerinden yaptığı başvuruyu Ankara’ya giderek ilerletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne başvurarak hazırladığı dosyayı teslim eden Mehtap Karatepe, “Gittiğim limanlarda cüzdanımda yazan ibare çok eleştiriye neden oluyor.

Gemi Adamı çağımıza yakışmıyor. Londra merkezli İMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) bu yönde çalışmalar yapıyor. 18 Mayıs Dünya Denizci Kadınlar Günü'nde dünya genelinde Gemi Adamı kavramını gündeme gelecek.

Ülkemizin de bu tarihe kadar Gemi İnsanı kavramıyla tanışması için çabalıyorum. Olumlu bir gelişme olarak cüzdanımın içinde ‘Seafarer’ yazdırabildim. Cüzdanlarımızda Gemi İnsanı ya da Denizci yazmalı” dedi.

'DESTEK VERECEĞİZ'

WİSTA (Uluslararası Deniz Ticaretiyle İlgilenen Kadınlar) Türkiye Derneği Başkanı Avukat Nazlı Selek ise, Karatepe’nin mücadelesine destek verdiklerini belirtti. Selek, “Mevzuattaki değişikliğin yapılması için dernek olarak harekete geçiyoruz. Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gerekli girişimleri biz de yapacağız. Mehtap hanıma destek vererek ‘Gemi Adamı’ ibaresini değiştirmek için çalışacağız” dedi.

Kaynak: Milliyet