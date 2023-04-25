Uygulamalı Teknik Enspektör Eğitim Başvuruları Başladı

Denizcilik sektöründeki yeni teknolojik gelişmeler ve hızlı değişim, denizciliği bilgi yoğun sektör haline getirmekte ve herkes için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu kapsamda TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO)’ nın temel amaçları; denizcilik sektörünün ihtiyacı olan mesleki ve teknik eğitim programlarını planlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve etkinlikler düzenlemektir. Ayrıca kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek, Türk Denizcilik Sektörü ve ülke kalkınmasına hizmet etmek, bu hizmeti uluslararası bir boyuta ulaştırmaktır.

Bu misyon ve vizyon gereği, ülkemizin denizcilik işletmelerinin ihtiyaçlarına cevap vermek ve niteliği artırmak amacıyla, teknik enspektör kavramının, teknik enspektörün görev ve sorumluluklarının ve tüm güncel teknik detayların anlatılıp tartışılacağı, atölye çalışmaları ile uygulama yoğun bir “Teknik Enspektör Eğitimi” düzenlenecektir.

Program ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir;

Denizcilik şirketleri tarafından eğitime gönderilen makine enspektörleri ve enspektör adaylarının veya bireysel katılımcıların en az İkinci Mühendis/Makinist veya Başmühendis/Başmakinist yeterliliğine sahip olması gerekmektedir.

Eğitim kontenjanı 25 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim sonunda katılımcılara TMMOB GEMİMO ve Türk Armatörler Birliği onaylı “Sertifika” düzenlenecektir. Sertifikanın alınabilmesi için toplam eğitim süresinin en az %80’nine katılım sağlanması gerekmektedir.

Her eğitimin sonunda uygulamalı atölyeler düzenlenecek ve atölyelere katılım zorunludur. Atölyelerin sonunda kısa sınavlar düzenlenecektir.

Program içeriği ve tarihleri aşağıda verilmiştir. Programa başvurmak isteyenlerin başvuru formunu doldurarak aşağıda yer alan banka hesabına eğitim ücretini yatırmaları ve “Dekont” ve “Başvuru Formu”nun bilgi@gemimo.org e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim Tarihi: 23 Mayıs 2023 – 20 Haziran 2023

Eğitim Yeri: TMMOB GEMİMO Genel Merkezi, Sahrayıcedit Mah. Halk Sk. No:29 Kat:3, D:6 Kozyatağı Kadıköy/ İSTANBUL

Eğitim Ücreti: TMMOB’ye bağlı oda üyelerine ve Türk Armatörler Birliği üye firma çalışanlarına 1.000 USD karşılığı TL, diğer katılımcılar için ise 1.500 USD karşılığı TL’dir. 2022 yılı sonu itibariyle borcu olmayan oda üyelerimizin kişisel başvuruları halinde ücret 800 USD karşılığı TL’dir.

Banka Hesap Bilgisi: Türkiye İş Bankası Rıhtım Şubesi Şube kodu:1025,

Hesap No: 4357272

T.M.M.O.B. GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI

IBAN: TR71 0006 4000 0011 0254 3572 72

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