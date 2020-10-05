UZMAR, Ambarlı’da Deniz Kirliliğine Müdahaleye Hazır

Uygulama Ambarlı Limanı demir sahasında Ambarlı Liman Başkanı Engin ERAT’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Testte UZMAR’a ait ‘Oil Recovery Ship’ notasyonlu römorkör, palamar botu ve römorkör üzerinde tambura sarılı bariyer, skimmer ve diğer yardımcı acil müdahale ekipmanları kullanıldı.

Kılavuzluk ve römorkörcülük faaliyetlerini her geçen gün genişleten ve geliştiren UZMAR’ın, Acil Müdahale hizmetlerini de aynı düzeyde ilerleteceği ve büyüteceği görülüyor.

Vira Haber