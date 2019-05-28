UZMAR, ‘Kılavuz Kaptanlar Haftası’nı kutladı
UZMAR Nemrut Kılavuzluk İstasyonu nöbetçi kılavuzları ve kılavuzluk personeli, “Kılavuz Kaptanlar Haftası” etkinlikleri kapsamında, görev ve tüm deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı.
A+A-
Kılavuz Kaptanlar Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü UZMAR Nemrut Kılavuzluk personeli denize çelenk bırakarak görev şehidi kılavuz kaptanları ve tüm deniz şehitlerini saygıyla andılar.
UZMAR CEO’su Noyan Altuğ, UZMAR kurucusu Kıdemli Kılavuz Kaptan Altay Altuğ’un ‘Kılavuz Kaptan bir ülkenin denizlerdeki ilk ve en önemli temsilcisidir.’ sözünü dile getirerek ‘Tüm kılavuz kaptanlarımıza, bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirdikleri için teşekkür ediyor, görev başında hayatını kaybeden tüm deniz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.’ dedi.
Vira Haber
Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler : UZMAR, Noyan Altuğ, Kılavuz Kaptan, Altay Altuğ, nemrut körfezi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.