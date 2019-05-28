UZMAR, ‘Kılavuz Kaptanlar Haftası’nı kutladı

Kılavuz Kaptanlar Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 Mayıs 2019 Pazartesi günü UZMAR Nemrut Kılavuzluk personeli denize çelenk bırakarak görev şehidi kılavuz kaptanları ve tüm deniz şehitlerini saygıyla andılar.

UZMAR CEO’su Noyan Altuğ, UZMAR kurucusu Kıdemli Kılavuz Kaptan Altay Altuğ’un ‘Kılavuz Kaptan bir ülkenin denizlerdeki ilk ve en önemli temsilcisidir.’ sözünü dile getirerek ‘Tüm kılavuz kaptanlarımıza, bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirdikleri için teşekkür ediyor, görev başında hayatını kaybeden tüm deniz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.’ dedi.

Vira Haber