Vali Çeber, ahşap tekne imalatçılarını ziyaret etti

Rize Valisi Kemal Çeber Rize ili balıkçı barınaklarında yer alan küçük ölçekli ahşap tekne imalat atölyelerinin bir araya getirilmesi ilimizde ahşap tekne ve yat imalatı alanında bir merkez oluşturulması amacıyla Merkez Balıkçılar Köyü Balıkçı Barınağı ve Söğütlü Balıkçı Barınağı arasındaki dolgu sahasına yapılacak tekne imalatı tersanesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çeber incelemelerin ardından Bozukkale Balıkçı Barınağında yer alan deniz yüzeyi deniz kafeslerinde somon ve levrek yetiştiriciliği yapılacak alanda da inceleme yaparak bilgi aldı.

Vali Çeber;”Tersane Projesinin hayata geçirilmesi ile birlikte ilimizdeki ahşap tekne imalatı yapan küçük ölçekli atölyeler bir araya toplanarak daha büyük ölçekli ve modern imkanlarla ahşap tekne ve yat imalatı yapma imkanı oluşacaktır. Tekne yat imalatı ile ilgili olan yan sanayilerde bu imalat sitesinde yer alacaktır. İlimize istihdam ve proje kazandıracaktır. Bozukkale de deniz yüzey alanında tesislerin açılması ile birlikte ise ilimiz balıkçılık sektörüne büyük katkılar sağlayacaktır”dedi.

Vira Haber