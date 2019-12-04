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Vapur Donatanları ‘Özlem Yemeği’nde buluştu

Vapur Donatanları ‘Özlem Yemeği’nde buluştu

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 117 yıldır kesintisiz devam eden ve geleneksel hale gelen geleneksel hale gelen “Özlem Yemeği”nde buluştu.

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Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 'nin 117 yıldır kesintisiz devam eden ve geleneksel hale gelen, Özlem Yemeği dün (03 Aralık 2019 Salı günü) İstanbul Karaköy Sardunya Restoran'da üyelerin yoğun katılımı ile yapıldı. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanı Recep Düzgit’in  ev sahipliğinde düzenlenen geceye, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve sektörden çok sayıda kişi katıldı. Bu özel gece Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanı Recep Düzgit ’in açılış konuşması başladı. Gece İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ın konuşmaları ile devam etti.

Coşku içinde geç saatlere kadar süren gecede üyeler, 118. yıl "Özlem Yemeği"nde, yine bir arada ve beraber olabilmeyi arzu ederek keyifli bir akşam geçirdi.

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Vira Haber

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