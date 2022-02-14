Vestel Savunma İsim Değişikliğine Giderek LENTATEK Adıyla Dünyaya Açılacak

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi üreticilerinden Vestel Savunma, global bir teknoloji şirketi olma vizyonu kapsamında isim değişikliğine gitti. Şirket 20 yılı aşkın bilgi birikimini farklı sektörler ile yeni iş alanlarına taşıyacak.

Türk Savunma Sanayi’nin önde gelen şirketlerinden Vestel Savunma, yeni ismi LENTATEK ile yeni alanlara girmeyi ve küresel rekabetteki gücünü yeni teknolojileriyle daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket insansız sistemler, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, komuta kontrol ve savunma teknolojilerinde yapılan Ar-GE çalışmaları, prototip ve ürün geliştirmeleri neticesinde kazandığı uzmanlık alanlarını yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri tabanlı çözümlerini yeni alanlarla birlikte daha geniş bir yelpazede müşterilerine sunacak. Yeni alanlar uzay teknolojileri, dijital sağlık teknolojileri, kritik tesis ve sınır güvenliği olacak.

