Putin’in Olduğu İddia Edilen Yat Olası Bir Yaptırıma Karşı Almanya’dan Çıkarıldı

Vladimir Putin'in süperyatı Graceful, çarpıcı iç mekanlarla donatıldı. Ultra lüks süperyatın, bu haftanın başlarında, Ukrayna'ya yönelik artan yaptırım tehditleri arasında bir Alman tersanesinden 'kaçtığı' söylendi.

Vladimir Putin'in bu hafta başlarında Almanya'daki bir tersaneden 'kaçarken' görülmesinin ardından, göz alıcı, zarif bir şekilde döşenmiş iç mekanlara, sarmal bir merdivene ve bir yüzme havuzuna sahip olan süperyatının tüm ihtişamıyla resmedilmesi, teknenin alıkonulmaktan ve Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde uygulanacak sert yaptırımlara maruz kalmaktan kaçınmaya kaçınmaya çalıştığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

SERVET DEĞERİNDE

Graceful adlı 1 miyar 340 milyon liralık gezi teknesi, ilk olarak Rusya'da Sevmash tarafından inşa edildi. H2 Yacht Design tarafından tasarlanan iç ve dış mekanlarıyla, modifikasyonlar için Almanya'ya götürülmüştü.

İç mekanlarda parlak şık yüzeyler, yumuşak minderli kanepeler, konforlu şezlonglar ve lüks beyaz mermer tarzı bir banyo bulunuyor. Putin'in çalışma odasında ise çok sayıda rafa dizilmiş kitaplar ve bir yelkenlinin göz alıcı resminin bulunduğu bir masa içeriyor.



Ayrıca salon tarzı oturma ve bar tabureleri ile kaplı güvertede egzersiz ekipmanları da görülüyor. Alman Bild gazetesinin haberlerine göre, süperyatın aylardır devam eden onarımları tamamlanamadan kaçtığı öne sürüldü.

80 METRELİK DEV

Putin'in 80 metrelik gemisinin, Ukrayna krizinin ortasında Almanya'dan 'kaçtığını' iddia eden gazete, bunu 'tutuklanma korkusuyla açıkça bir kaçış olduğunu' iddia etti.



Bild'in haberinde, sert yaptırımlar getirmekle tehdit eden ve Putin ile müttefiklerine Rusya'nın Kiev'i işgal etmesi halinde 'saklanacak hiçbir yerleri olmayacağını' söyleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'a atıfta bulunuldu.

GEÇEN YILDAN BERİ ALMANYA'DAYDI

Bir diğer Alman gazetesi Kieler Nachrichten, Putin'in gemisinin 2021'den beri temizlenmek ve yenilenmek üzere Blohm+Voss tersanesinde olduğunu ve iki yeni büyük balkonun takıldığını bildirdi.

Gazete, Graceful'ın yola çıkmadan önce Alman Donanması Corvette Emden ile birlikte tersanede demirlediğini gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Süperyat dergisi Boote Exclusiv'in bildirdiğine göre, süper yatta dans pistine dönüştürülebilen bir kapalı havuzun yanı sıra bir helikopter pisti de bulunuyor.

Gemi takip web sitesi Marine Traffic'e göre, Rusya Devlet Başkanı'nın yatı Pazartesi günü Hamburg'daki Blohm+Voss tersanesinden yola çıktı ve Çarşamba günü öğleden sonra Rus yerleşim bölgesi Kaliningrad'a vardı.

13 SAATTE GEÇTİ

'Graceful' adlı 73,2 milyon sterlinlik yat, Baltık Denizi'ne gitmeden önce, Hamburg Limanı'ndan ayrıldıktan birkaç saat sonra Kiel Kanalı'ndan geçerken görüldü.

Ukraynalı DialogUA gazetesi, yatın limandan aceleyle ayrıldığını ve haberin yayınlanmasından 13 saat sonra kanalı çoktan geçtiğini bildirdi.

Graceful'u apar topar Rusya'ya taşıma kararına ilişkin flaş haberler, Ukrayna konusunda Batı ile Moskova arasında gerilim tırmanmaya devam ederken geldi.Güvenilir bir istihbarat raporuna göre, Rusya'nın Çarşamba günü Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşı önlemek amacıyla Vladimir Putin ile acilen bir telefon görüşmesi düzenlediği aktarıldı.

Alman Der Spiegel gazetesine göre, ABD Gizli Servisi, CIA ve Pentagon'un 16 Şubat'ta yapılması planlanan 'olağanüstü ayrıntılı' bir işgal planı hakkında bilgi aldığı söyleniyor.

Planlar Biden hükümetine iletildi ve NATO müttefikleriyle bir dizi gizli brifingde tartışıldı. Der Speigel, ABD'nin planları baltalamak amacıyla bunları kamuoyuna açıklayıp açıklamama konusunda kafa yorduğunu öne sürüyor.

