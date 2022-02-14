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Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nin Bakım Onarım Hizmeti Alınacak

Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nin Bakım Onarım Hizmeti Alınacak

Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nin sörvey kapsamında havuz güverte ve makina bakım onarım işini ihale edecek.

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Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nin sörvey kapsamında havuz güverte ve makina bakım onarım işini ihale edecek.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;

Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nin sörvey kapsamında havuz güverte ve makina bakım onarım işini ihale edecek.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

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