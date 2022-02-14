Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nin Bakım Onarım Hizmeti Alınacak
Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nin sörvey kapsamında havuz güverte ve makina bakım onarım işini ihale edecek.
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Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nin sörvey kapsamında havuz güverte ve makina bakım onarım işini ihale edecek.
Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;
Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nin sörvey kapsamında havuz güverte ve makina bakım onarım işini ihale edecek.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
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Etiketler : valide sultan gemisi, ihale, üsküdar belediyesi
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