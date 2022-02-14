Akdeniz'de Türk Gemisi İnsanlık Dersi Verdi

İspanya’dan Fransa’ya giden Türk sahipli M/T Mina Deniz isimli kimyasal tankeri, İspanya'nın Malaga açıklarında botları arızalanan 10 Faslı göçmeni kurtardı. İspanya'ya geçmek isterken şişme botları duran Faslı mültecilerin yardım istemesi üzerine bölgeye en yakın olan gemi M/T Mina Deniz’in hemen hareket ederek mültecileri dalgalardan koruyarak yiyecek ve içecek verdiği öğrenildi. Şişme bot 6 saat geminin iskele(sol) tarafında güven içinde beklerken İspanya Sahil Güvenlik güçlerinin gelmesiyle karaya yöneltildi.

İspanya'nın Huelva Limanı’ndan Fransa'nın Port La Nouvelle Limanı’na giden 110 metre boyundaki Çeksan Gemi Baytaş Tankercilik’e ait M/T Nina Deniz isimli kimyasal tanker Malaga açıklarında, Fas'tan İspanya'ya geçmek isterken şişme botları arızalanan mülteciler olduğunu haber aldı. 10 mülteci şişme botlarının hareket kabiliyetinin olmadığını belirterek İspanyol yetkililerden yardım isterken, açık denizde tehlike altında bekleyen mülteciler için açık yardım çağrısı yapıldı.

10 Faslı göçmenin yakınlarında olduğunu fark eden M/T Nina Deniz’in kaptanı rotasını değiştirdi. Gece karanlığında şişme botu bulan mürettebat, şişme botu büyük uğraşlar sonucu gemiye bağladı. Gemiye bağlanarak sürüklenme ve dalgalarda devrilme riski ortadan kalkan şişme bottaki 10 mülteciye Türk mürettebat yiyecek ve içecek verdi.

İSPANYOL SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ 6 SAAT SONRA GELDİ

Battaniyelerle ısıtılan mültecilerin güvende olduğunun iletilmesi üzerine İspanyol Sahil Güvenlik ekipleri 6 saat sonra açık denizdeki drama müdahale etti. Mülteciler, İspanyol sahil güvenlik güçleri tarafından karaya çıkartılırken, açık denizde karşılaşabilecekleri tehlikeleri engelleyen Türk denizcilere teşekkür ettiler. Mültecilerin Akdeniz’de hayatlarını kaybetmesine neden olan geçişlere sıklıkla rastlanırken, Haziran 2021 tarihinde Dadaylar Denizcilik’e ait M/V Uğur Dadaylı adlı gemi, Malta açıklarında, Libya, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 97 düzensiz göçmeni su alan şişme botlarından kurtarmıştı. Malta ve Tunus’un kabul etmediği mülteciler 12 saat boyunca gemide kalınca gerginlik yaşanmıştı.