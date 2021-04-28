Viking Grace Rotor Yelkenin Testlerini Başarıyla Tamamladı

Viking Line'ın yolcu gemisi Viking Grace, Finlandiya merkezli temiz teknoloji şirketi Norsepower tarafından geliştirilen rotor yelken teknolojisinin deneme testlerini tamamladı.

Norsepower'ın teknolojisi, Viking Line tarafından son üç yıldır test edildi. Rotor yelkeni, Magnus etkisi denilen etkiyi kullanarak itme kuvveti oluşturur, böylece geminin itme gücü ihtiyacını azaltır. M/S Viking Grace, rotor yelkenle donatılmış dünyanın ilk yolcu gemisiydi.

Viking Line, gemilerinde yeni iklim dostu çözümleri test etmeye devam etmek istiyor. Yeni Viking Glory, bir rotor yelkeninin olası kullanımı için donatıldı.

Viking Line Kurumsal İletişim kıdemli başkan yardımcısı Johanna Boijer-Svahnström, "Rotor yelken teknolojisi, daha çevre dostu deniz taşımacılığına yönelik umut verici ve iddialı bir adım. Bu tür bir çözümü geliştirmek önemli ve Baltık Denizi taşımacılığını iklim açısından daha akıllı hale getirmenin yeni yollarını bulmaya kesinlikle dahil olmak istiyoruz" dedi.

NORSEPOWER'IN ROTOR YELKENİ DÖRT GEMİYE KURULDU

Norsepower'ın rotor yelkeni, test edilen ve ticarileştirilen ilk mekanik yelken. Tam otomatik sistem, bir rotor yelkeninin çalışması için rüzgar koşullarının uygun olduğu durumları algılar. Sistem daha sonra kullanıcının hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan yelkeni otomatik olarak başlatır. Norsepower'ın rotor yelkeni, Viking Grace'e ek olarak, Scandline'ın Almanya ve Danimarka arasında çalışan M/V Köpenhamn feribotu ve Maersk Pelican tankeri de dahil olmak üzere diğer dört gemiye kuruldu.

YÜZDE 20'YE KADAR YAKIT TASARRUFU SAĞLAYABİLİR

Norsepower'ın CEO'su Tuomas Riski ise şunları söyledi; "Bağımsız taraflarca onaylanan Viking Grace projesinin test sonuçları, birçok yeni rotor yelken teslimatına yol açtı ve operasyonlarımız hızla büyüyor. Yeni gemiler için optimize edilmiş rotor yelkenleri potansiyel olarak yüzde 20'ye varan yakıt tasarrufu sağlayabilir” dedi.

Vira Haber