Viswa Türkiye’nin Yetki Alanı Genişledi

Dünyanın en büyük yakıt ve yağ laboratuvarlarından birisi olan VISWA LAB/USA, VISWA LAB/TÜRKİYE’nin yetki alanını Karadeniz Bölgesi, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ni kapsayacak şekilde genişletti ve bölge yönetimi verdi. Bu bölgelerde eğitimler ve teknik destek İlkfer Grup’un yürüttüğü VISWA LAB/TÜRKİYE tarafından sağlanacak.

İlkfer Grup’tan yapılan açıklamada, “Bu başarımızda, bizlere destek olan ve her zaman yanımızda olan sizlere çok teşekkür ederiz. Viswa /Türkiye olarak, sizlere bilgilendirici ve yapıcı katkılarımız devam edecek, sektördeki bütün gelişmelerden herkesten önce sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz” denildi.