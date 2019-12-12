WİSTA Türkiye seçime hazırlanıyor

Denizcilik sektörünün en önemli kuruluşlarından biri olan WISTA Türkiye, seçimli Genel Kurul’a hazırlanıyor.

10 yılını geride bırakan WISTA Türkiye’nin 13 Aralık 2019 Cuma günü İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda (DTO) gerçekleştireceği Genel Kurul’da yeni başkan ve yönetim kurulu belirlenecek.

Önceki Genel Kurul ile bayrağı devralan mevcut yönetimin 2017’den bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler arasında Networking Kokteyleri, burs kaynağı yaratmak için yapılan bilet satışları ve kermesler, sektörün önde gelen isimleriyle söyleşiler yer alıyor.

Ayrıca üniversite kariyer günleri ve WISTA International genel kurullarına katılım göstermiş, WISTA Türkiye üyelerini ofislerinde ziyaret etti.

Geçtiğimiz dönemlerde TMMOB GEMİMO ile birlikte “Yakamoz Sempozyumu” düzenleme kurulunda görev almış, bu yıl içeresinde ise İMEAK Deniz Ticaret Odası ile birlikte “Güvenli ve Temiz Denizler” semineri ve gala yemeğini hazırladı.

Ayrıca ilk defa bu yıl, 23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şanlıurfa’daki bir okuldan öğrenciler İstanbul’da ağırlayarak eğitime ufak da olsa bir katkıda bulundu.

Vira Haber