Yabancı turistler Paskalya Adası’na giremeyecek

Şili, 'Moai' adı verilen anıtsal taş heykelleriyle ünlü Büyük Okyanus'taki (Pasifik) Paskalya Adası'na turistlerin ve adalı olmayanların girişine ve kalış süresine kısıtlama getirdiğini açıkladı.

Rapa Nui halkının yaptığı yaklaşık 900 adet Moai (Rapa Nui dilinde 'Taş tasvir' anlamına gelen) heykeline ev sahipliği yapmasıyla ünlü turistik Paskalya Adası'na yerli olmayanların ve turistlerin girişinin kısıtlanacağı açıklandı.

Açıklama adayı 1888 yılında fetheden ve bugün de kontrolü altında tutan Şili'den geldi.

Kararın gerekçesi ise turistlerin ve anakaradan göç eden yerleşimcilerin adanın refahını tehdit etmesi.

YENİ DÜZENLEME ÇARŞAMBA GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

2007'de Şili Kongresi adaya giden turistlerin ve yabancı ülke ya da Şili vatandaşlarının sayısını ayrıca bu kişilerin adada kalabileceği süreyi kısıtlamaya karar vermişti.

Adanın mart ayında 'özel bölge' olarak tanımlanması sonrası yeni sınırlamalar çarşamba günü yürürlüğe girecek.

Buna göre Rapa Nui halkından olmayan Şilililer ve yabancı ülke vatandaşları adada 30 gün boyunca kalabilecek.

Yeni düzenleme ayrıca adada yaşamak isteyenlere de daha sıkı kurallar getiriyor. Buna göre bu kişiler Rapa Nui halkından bir kişinin yakını ya da eşi olduğunu kanıtlamak zorunda.

Henüz adaya kabul edileceklerin sayısı konusunda bir sınır belirlenmedi ancak turistlerin adaya gelişlerinde kalacakları otelin rezervasyonunu ya da bir yerleşimciden edindikleri davetiyeyi göstermeleri gerekecek.

'YABANCILAR ADAYI ELE GEÇİRİYOR'

AFP'ye konuşan Belediye Başkanı Pedro Edmunds "Yabancılar adayı ele geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"Yerellerin kendine has özelliklerine zarar veriyorlar. 1000 yıllık bir kültür değişiyor ve bu değişim iyiye doğru değil" diyen Edmunds 'anakıtadan gelen göreneklerin' adaya sızdığını ve bu sızıntının 'olumsuz' olduğunu ifade etti.

Sınırlama uygulamasını yeterli bulmayan ve bunu sadece 'iyi bir başlangıç' olarak niteleyen Belediye Başkanı Edmunds " Bu kurallara katılmıyorum çünkü bunlar yeterli değil. Adadakilerin arzularını karşılamıyor" diye konuştu. Edmunds 'Rapa Nui halkının çoğunluğu gibi yeni yerleşimcilerin adaya gelişlerinin tamamen yasaklamasını' istediğini söyledi.

ÇEVRE SORUNLARI DA ENDİŞE KAYNAĞI

2017'de adada yapılan son nüfus sayımında 7750 kişinin Paskalya Adası'nda yaşadığı belirlenmiş ve bu sayının adanın turistik nitelik kazandığı birkaç on yıl öncesine göre 2 kat fazla olduğu tespit edilmişti.

Turizm patlaması sonucu adada emlaklar da çoğalmıştı. Adadaki suç ve ev içi şiddet oranlarının da yükselişte olduğunun altı çiziliyor. Ayrıca turizmin gelişmeye başlamasıyla çevre sorunlarının da arttığı ifade ediliyor.

Yerel hükümetin çevre danışmanlarından Ana Maria Gutierrez sadece atık yönetimi konusunda değil tüm temel hizmetlerde baskı altında olduklarını belirterek "Ada, çevresel açıdan çok kırılgan" dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce adada oturan her kişinin yıllık ürettiği atık miktarı 1.5 ton iken bu rakamın şimdilerde yaklaşık 2 kat artarak 2.5 ton olduğu ve adadaki geri dönüşüm uygulamalarının çok yetersiz olduğu belirtiliyor.

Vira Haber