Yaf Diesel, NEVA 2021 Fuarı'nda

Türkiye'de Gemi makineleri yedek parçası alanında önde gelen şirketlerden birisi olan Yaf Diesel, Rusya'da düzenlenen NEVA 2021 Fuarı'nda standıyla yer aldı.

Gemi ve yat inşa sektörünün önemli fuarlarından olan ve birçok Türk şirketin ilgi gösterdiği NEVA 2021 Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenleniyor.

Vira Haber