Yaf Diesel, NEVA 2021 Fuarı'nda
Türkiye'de Gemi makineleri yedek parçası alanında önde gelen şirketlerden birisi olan Yaf Diesel, Rusya'da düzenlenen NEVA 2021 Fuarı'nda standıyla yer aldı.
A+A-
Türkiye'de Gemi makineleri yedek parçası alanında önde gelen şirketlerden birisi olan Yaf Diesel, Rusya'da düzenlenen NEVA 2021 Fuarı'nda standıyla yer aldı.
Gemi ve yat inşa sektörünün önemli fuarlarından olan ve birçok Türk şirketin ilgi gösterdiği NEVA 2021 Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenleniyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 10 defa okunmuştur
Etiketler : yaf diesel
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.