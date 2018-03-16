YAF Diesel Türkiye, Çin ve Hongkong’dan sonra 4.ofisini Kore’de açtı

YAF Diesel 900’den fazla Marine ekipman ve yedek parça üreticisinin bulunduğu, Dünyada ’ki 5 büyük tersaneye sahip 3 büyük şirkete ev sahipliği yapan Kore’de resmi olarak YAF Diesel Korea şirketinin kurulduğunu ve faaliyetlerine başladığını duyurdu.



YAF Diesel Genel Müdürü Yusuf Kanıcı gerek Kore’ye giden Türk gemilerine gerekse Kore’den yapılan ikmallerde hızlı, kaliteli ve rekabetçi hizmet verebilmek için Kore’de olduklarını bildirdi.

Vira Haber