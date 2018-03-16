YAF Diesel Türkiye, Çin ve Hongkong’dan sonra 4.ofisini Kore’de açtı
Sektörde uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle hizmetlerini sunan Yaf Diesel, Türkiye ve Uzakdoğu gemi inşa piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor.
A+A-
YAF Diesel 900’den fazla Marine ekipman ve yedek parça üreticisinin bulunduğu, Dünyada ’ki 5 büyük tersaneye sahip 3 büyük şirkete ev sahipliği yapan Kore’de resmi olarak YAF Diesel Korea şirketinin kurulduğunu ve faaliyetlerine başladığını duyurdu.
YAF Diesel Genel Müdürü Yusuf Kanıcı gerek Kore’ye giden Türk gemilerine gerekse Kore’den yapılan ikmallerde hızlı, kaliteli ve rekabetçi hizmet verebilmek için Kore’de olduklarını bildirdi.
Vira Haber
Bu haber toplam 149 defa okunmuştur
Etiketler : YAF Diesel, Yusuf Kanıcı, YAF Diesel Korea
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.