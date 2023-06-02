Yaf Diesel&Cunda Denizcilik Çin’de Yeni İnşaya Başlıyor

Sektörün nehir tipi gemilerde lider denizcilik firmalarından Cunda Denizcilik Yönetim Kurul Başkanı Engin Özturan ile Yaf Group Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kanıcı Çin'in Taizhou Bölgesi’nde inşa edilmek üzere Türk dizaynı olan 8 adet 8.300 DWT nehir/deniz tipi geminin sözleşmesini imzaladılar. Yaf Group Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kanıcı haziran ayı içerisinde başka bir firma ile aynı tip 10 gemi inşası için sözleşme aşamasında olduklarını belirterek, ikinci el gemi fiyatlarının neredeyse yeni inşa ile aynı rakamlarda olduğunu, Türk armatörlerinin bu süreçte ikinci el gemi yerine filolarını yenileyebileceklerine vurgu yaptı.

www.virahaber.com