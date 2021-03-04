YAKAMOZ 2021 IV. Deniz Ve Kadın Sempozyumu 8 Mart'ta

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde denizcilik sektörünün ışıldayan kadınlarının bir araya geldiği "Yakamoz: Deniz ve Kadın Sempozyumu”; bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle çevrimiçi platformda gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

DEĞERLİ DENİZCİLİK CAMİASI

TMMOB GEMİMO olarak 2016 yılından itibaren her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde denizcilik sektörünün ışıldayan kadınlarının bir araya geldiği "Yakamoz: Deniz ve Kadın Sempozyumu”; bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle çevrimiçi platformda gerçekleştirilecektir.

YAKAMOZ Sempozyumunun amacı, başta, TMMOB GEMİMO bünyesinde kadın denizci üyelerin bir araya gelerek özellikle kız öğrencilerin staj sorununu çözmek olmuştur. Ardından tüm kadın denizcilerin sorunlarına hitap eden ve bu konuda yol haritası oluşturan bir yapı ile genişletilmiştir. Başarılı kadınların mesleki yolculuklarındaki başarılarını, mesleğin zorluklarını ve teşvik edici yönlerini sunarak denizcilikte mesleğine yeni başlayan öğrenci ve meslektaşlar arasında farkındalık yaratmak, denizcilikteki mesleki yaşamlarına ışık tutmak ve dayanışma oluşturmak hedeflenmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen sempozyum ve etkinliklerde toplamda 50’den fazla konuşmacının ve 2000’den fazla sektör temsilcisinin katıldığı organizasyonumuz, Türk denizcilik sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olarak yola devam ederken, yine ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmiş kadın konuşmacılarımızın hem kendi hikayeleri hem de uzmanlık alanları ilgili paylaşımları ile ses getirecek bir organizasyon olacağını umuyoruz.

Tüm YAKAMOZ organizasyonlarında olduğu gibi, sempozyumun amacına ulaşması için bu yıl da desteklerini esirgemeyen tek ve ana sponsorumuz TRANSBOS‘a ayrıca teşekkür ederiz.

Sempozyumumuzda, bu yıl da fark yaratmak, fark yaratanlarla tanışmak ve farkındalığı arttırmak üzere sizleri aramızda görmekten onur duyacağız.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Adına

Müh. Feramuz AŞKIN

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı