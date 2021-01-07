Yalova'da Bir Kişi Denizde Kayboldu

İlçede iki arkadaşıyla sahile giden Ü.Ç. (29), başkasına ait sandalla Sahil Mahallesi'nden Marmara Denizi'ne açıldı.

Ü.Ç'nin geri dönmemesi üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgede 6 dalgıçla başlatılan aramalara Bursa'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma ekibi de katıldı.

Dalgıçların "su altı scooter" ile yürüttüğü çalışmaya helikopterle destek sağlandı.

Şu ana kadar Ü.Ç'ye ya da sandala ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.

Havanın durumunun uygun olması durumunda arama çalışmalarının yarın sabah kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Yarın yapılması planlanan arama çalışmasında ayrıca Çanakkale'den getirilecek su altı robotun da kullanılacağı öğrenildi.

Vira Haber