Zonguldak Liman Başkanı Değişti

Zonguldak Liman Başkanlığı’nda sürpriz bir görev değişikliği yaşandı. Zonguldak Liman Başkanı Ali Görkem’in yerine yeni Liman Başkanı Erol Ekmekci oldu.

Görkem’in ise, Ereğli Liman Başkanı olduğu öğrenildi. Ekmekci’nin yeni görevine başladığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra 22 liman başkanının daha değiştiği öğrenilirken, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Vira Haber