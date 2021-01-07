Zonguldak Liman Başkanı Değişti
Zonguldak Liman Başkanı Ali Görkem’in Ereğli Liman Başkanlığı görevine getirildiği açıklanırken yeni Liman Başkanı’nın ise Erol Ekmekci olduğu öğrenildi.
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Zonguldak Liman Başkanlığı’nda sürpriz bir görev değişikliği yaşandı. Zonguldak Liman Başkanı Ali Görkem’in yerine yeni Liman Başkanı Erol Ekmekci oldu.
Görkem’in ise, Ereğli Liman Başkanı olduğu öğrenildi. Ekmekci’nin yeni görevine başladığı kaydedildi.
Bunun yanı sıra 22 liman başkanının daha değiştiği öğrenilirken, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Vira Haber
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Etiketler : zonguldak limanı, karadeniz
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