Yasağı Delmek İsteyen Olta Balıkçılarına Engel

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de de hızla artan Koronavirüs salgını karşısında bir dizi önlemler alınmaya devam ediyor.

Bu tedbiler kapsamında sahil aktiviteleri de yasaklanmıştı.

Ancak bazı vatandaşlar yasağı delerek sahil kenarlarında balık tutmaya devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı Koronavirüs salgınına karşı ilçe sınırları dahilinde balık tutmaya devam edenlere karşı sahile şerit çekerek önlemleri artırdı

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden yurttaşlara karşı Üsküdar sahiline şerit çekilerek önlem alındı.