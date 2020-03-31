Yasağı Delmek İsteyen Olta Balıkçılarına Engel
Koronavirüs yasakları kapsamında sahil aktivitelerinin yasaklanmasına rağmen yasağı delmek isteyen balıkçılara şeritli önlem alındı.
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Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de de hızla artan Koronavirüs salgını karşısında bir dizi önlemler alınmaya devam ediyor.
Bu tedbiler kapsamında sahil aktiviteleri de yasaklanmıştı.
Ancak bazı vatandaşlar yasağı delerek sahil kenarlarında balık tutmaya devam ediyor.
Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı Koronavirüs salgınına karşı ilçe sınırları dahilinde balık tutmaya devam edenlere karşı sahile şerit çekerek önlemleri artırdı
İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınına karşı evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden yurttaşlara karşı Üsküdar sahiline şerit çekilerek önlem alındı.
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Etiketler : Sahil, Üsküdar, Deniz, Olta, Balık, Koronavirüs, Coronavirüs
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