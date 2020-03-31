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Gökçeada'ya Gidenlere Karantina Uygulaması

Gökçeada'ya Gidenlere Karantina Uygulaması

Gökçeada’ya gitmek isteyenler, 14 günlük karantinaya alınıyor.

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Gökçeada’ya gitmek isteyenler Kebatepe Limanı’nda sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra, 14 gün karantinaya alınıyor.

Yetkili sağlıkçılar Kebatepe Limanı’nda ateş ölçerle tarama yaparken, sosyal mesafeye dikkat ediyor.

14 Günlük Karantina Kararı

Kabatepe limanından Gökçeada’ya giden vatandaşlar, ilçeye alındıktan sonra 14 günlük  karantina uygulamasına başlaması gerekiyor. geçişlerle ilçeye alınıyor. Ayrıca Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince kurallara uymayanlara 3.150,00TL idarî para cezası kesilecek.

Vira Haber

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